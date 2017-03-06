Eski vekillerden Ferhat Arslantaş öldü

Ferhat Arslantaş, 5 Haziran 1977-12 Eylül 1980 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'den milletvekilliği yaptı. Rahatsızlığı nedeniyle uzun bir süredir evinde tedavi gören Arslantaş, yaşamını yitirdi. Arslantaş'ın cenazesinin yarın (salı) öğlende Güzelbahçe Yukarı Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.



CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Arslantaş'la ilgili şunları dile getirdi: "İzmir ve Türk siyasetinin yapı taşlarından biri olan, Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlanma devriminin, Köy Enstitüleri öğretmenlerinden biriydi. Siyasette bana; hem başkaldırıyı, hem de öfke kontrolünü öğrettiğin için, ülkemi ve Atatürk devrimlerini bize benimsettiğin için, ufkumuzu açtığınız için minnettarım. Kendisini örnek aldığım, değerli siyaset ağabeyim, Ferhat Arslantaş'a, Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

