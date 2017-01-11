Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi ?

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın hayranları, ekranlarda diziyi ikinci hafta da izleyemeyince sitem dolu paylaşımlarda bulundu. Bunun üzerine başrol oyuncuları Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca, sosyal medya hesaplarından konu hakkında açıklama yaptı.

Dizinin yayınlanmamasıyla ilgili olarak kendilerine yüklenilmemesi gerektiğini belirten Çakır, "Güzel izleyici, ‘Dizi neden yok?' diye sitemli sözler içindesiniz. Ama bu kanal ve yöneticiler arasındaki bir durum ve karar. Her sene süresi değişse de olan bir şey. Biz oyuncuları söz sahibi değiliz. Ama siz hep bize sitem ediyorsunuz. Etmeyin. Çünkü kıymet veriyoruz size. Çünkü hayat öğretiyor ki yargılamak kötü, sitem yorucu bir şey. Ne yapalım iki hafta ayrı düştük. Tek derdimiz bu olsun. Tez zamanda yeni bölümde buluşmak dileğiyle, sevgiyle" ifadelerini kullandı.

Oktay Kaynarca ise "Sanırım herkes bölümün yayınlanmaması ile ilgili bir açıklama bekliyor ama tam olarak söylemek gerekirse sevgili EDHO'cular her sene sezon ortası, yani ocak ayında bütün şirketlerin bütçelerinin yeniden yapıldığı dönemdir. Yani 2 ya da 3 hafta ara verilir. Bütün hazırlıklarımız ve yeni bölümün çekimleri bütün hızıyla devam etmektedir. İlgileriniz sabrınız ve sevginiz için çok teşekkür ederiz" mesajını yayımladı.