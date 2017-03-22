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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'A VEDA MI ETTİ ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a veda mı etti ?

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"ın kadrosuna Suzan isimli ajan rolüyle katılan Meryem Uzerli, iki bölüm dizide yer almayacak.

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Meryem Uzerli'nin yapım şirketinden özel olarak 15 gün izin aldığı ortaya çıktı. Senaryoda geçen bölüm yurtdışına gönderileceği açıklanan Uzerli, şu günlerde kendi adına piyasaya sürülen kozmetik markasının Ortadoğu lansmanlarında kadınlarla bir araya geliyor. Bu nedenle gittiği Suudi arabistan'da başını da kapatınca sosyal medyada olay olan Uzerli'nin "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz"daki rolünün şimdilik sezon sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Ünlü oyuncunun rol almaktan çok mutlu olduğu dizide önümüzdeki sezon rol alıp almayacağı ise henüz belli değil. "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", sonbaharda yine ATV'de devam edecek. Meryem Uzerli, kızı Lara'nın okulu ve dadısı Almanya'da olduğu için İstanbul ile Berlin arasında mekik dokuyor. Çekimleri sırasında geçen yıl Gecenin Kraliçesi dizisi sırasında tutulan Kemerburgaz'daki evinde kalan oyuncu, daha sonra uçağa atlatıp soluğu Berlin'de kızının yanında alıyor.

Medyatava

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