EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA AYRILIK !

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık !

ATV'de yayınlanan ''Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'' dizisinde Özer karakterine can veren Hakan Karahan diziye veda etti.

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ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık rüzgarları esiyor. Oktay Kaynarca'nın başrolde canlandırdığı Hızır karakteri, sezon başından bu yana aranan haini bularak öldürdü.

HAKAN KARAHAN İÇİN YOLUN SONU

Haftalardır merak edilen "Hain kim?" sorusu Özer'in vurularak ölmesiyle cevap bulurken, karaktere can veren Hakan Karahan için de serüvenin sonu oldu.

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"YOLUN AÇIK OLSUN"

Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca da sosyal medya hesabından Hakan Karahan'a "Yolun açık olsun" diyerek veda etti.

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