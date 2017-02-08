Eskort haberi için 150 milyon dolar istiyor

ABD First Lady’si, eski manken Melania Trump, geçmişte eskort olarak çalıştığını öne süren İngiliz Daily Mail internet sitesine yeni dava açarak 150 milyon dolar tazminat istedi.

Site, Trump’ın 90’lı yıllarda New York’ta çalıştığı ajansın aynı zamanda eskort servisi olduğu iddia etmişti. Site Melenia Trump'ın 'seçkin bir eskort' olduğunu öne sürmüştü. Site konuyla ilgili bir de belge yayınlamıştı.

Belgenin sahte olduğunu savunan Trump'ın, haberi yapan gazetecinin kişisel ve mesleki itibarına zarar verme gerekçesiyle dava açtığı bildirildi. Dava New York Eyalet mahkemesinde görülüyor.

Sözkonusu haber 19 Ağustos 2016'da Daily Mail sitesinde yer almıştı.