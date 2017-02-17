Esnafa 14 bin 110 lira ödeme

İş yerini kapatan veya iflas eden Bağ-Kur’lulara işsizlik maaşı dönemi başlıyor. Yüzde 2 prim ödeyen esnaf, 10 aya varan maaş alacak. Toplam 14 bin 110 liraya varan ödeme olacak...

Yaklaşık 2 milyon Bağ- Kur'lu için yeni bir dönem başlıyor. Temmuz'da yürürlüğe girecek olan Esnaf Ahilik Sandığı ile, zor duruma düşülerek işyerinin kapatılması veya iflas edilmesi durumunda 10 aya varan işsizlik maaşı verilecek. Mevcut asgari ücrete göre hesaplama yapıldığında 10 ayda toplam 7 bin 56 ile 14 bin 110 lira arasında ödeme alınabilecek.

İşte Meclis'te komiyondan geçen torba yasa tasarısında yer alan işsizlik maaşı ile ilgili bilinmesi gerekenler:

- KİMLERİ KAPSIYOR?



Tarım Bağ-Kur'lular, isteğe bağlı sigortalılar, jokey ve antrenörler ile muhtarlar hariç bütün Bağ-Kur'lular kapsamda.



- UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Kapsama giren ve halen faaliyette olanlar, Temmuz'dan itibaren sandık sigortalısı olacak. İşyerini daha sonra açanlar ise başladıkları tarihten itibaren sandık sigortalısı sayılacak.



- NE KADAR PRİM ÖDENECEK?



Sandığa; prime esas kazanç üzerinden sigortalılar yüzde 2 ve devlet de yüzde 1 oranında ödeme yapacak. Asgari ücretten prim ödeyen esnaf aylık 35,55 lira yatıracak, devlet de 17,77 lira verecek.



- NE KADAR MAAŞ VERİLECEK?



Maaşın günlük tutarı, son 4 aylık prime esas kazançlar dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancın yüzde 40'ı kadar olacak. Ancak maaş, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemeyecek. Mevcut asgari ücrete göre, damga vergisi kesilmiş olarak aylık en az 705,60 lira, en çok bin 411 lira işsizlik maaşı ödenecek.



- NASIL YARARLANILACAK?



Ödeneği almak için sandık sigortalılığının bitmesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olmak gerekiyor. Son 3 yıl içinde;



- 720 gün faaliyetini sürdüren ve sandığa prim ödemiş olanlara 180 gün,



- 900 gün faaliyetini sürdüren ve sandığa prim ödemiş olanlara 240 gün,



- 1080 gün faaliyetini sürdüren ve sandığa prim ödemiş olanlara 300 gün süre ile ödenek verilecek



NASIL ALINACAK?



İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için iflas istemiyle mahkemeye başvurulması veya iflas etmeksizin işyerinin kapatılması suretiyle sigortalılığı sonra erenlerin, sigortalılığın sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde SGK'ya başvurmaları gerekecek. Başvuruda bulunanların, yeni bir iş aramaya hazır olduklarını kaydettirmeleri, prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları ve sandığa prim borçlarının bulunmaması şart.