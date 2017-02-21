Esnafa operasyon; 21 gözaltı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün Antalya’nın Serik İlçesi’ndeki esnaf yapılanmasına ilişkin operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 21 kişi gözaltına alındı.

Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre Antalya Emniyet Müdürlüğü FETÖ'nün himmet yapılanmasına ilişkin operasyon başlattı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde eş zamanlı esnaflara yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 21 şüpheli gözaltına alındı.

DERNEK ÜZERİNDEN HİMMET

Savcılık ve mahkeme talimatıyla gözaltı ve arama kararı verilen 24 şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. Şüphelilerin bir dernek üzerinden Fethullahçı Terör Örgütü'ne himmet aktardığı iddia edildi. 3 şüphelinin aramalarının sürdüğü öğrenildi.