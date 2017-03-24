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CANLI MAÇTÜRKİYE - FİNLANDİYA / MÜTHİŞ MÜCADELE

ESRA EROL AĞLAYARAK VEDA ETTİ

Esra Erol ağlayarak veda etti

Evlenme programında 2 sezondur taliplerini bekleyen Emine programa devam edemeyeceğini söyleyince Esra Erol ağlayarak veda etti.

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Damat adayı Ferdi ile bir küskün bir barışık ilişki yaşayan Emine, Esra Erol'la izdivaç programını bıraktığını açıkladı. Esra Erol dahil tüm ekip hüngür hüngür ağladı.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'la programında 2 sezondur taliplerini bekleyen Emine, artık programa devam edemeyeceğini söyledi ve Esra Erol'a veda etti.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Damat adayı Ferdi ile bir küskün bir barışık ilişki yaşayan Emine, hem Esra Erol'dan hemde seyircilerden çok tepki almıştı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Veda konuşması için ekran başına çıkan gelin adayını Esra Erol ve ekip arkadaşları gözyaşları ile yolcu ettiler.

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