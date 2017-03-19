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ESRA EROL BUNDAN SONRA NE YAPACAK ?

Esra Erol bundan sonra ne yapacak ?

Esra Erol, İtalyan Şef Danilo Zanna’nın internette yayınlanan şov programında samimi açıklamalarda bulundu.

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Evlilik programlarının bitirileceğine dair yapılan açıklamalar üzerine sunuculuğunu yaptığı programda bir açıklama yapan Esra Erol, şimdilerde tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Esra Erol, katıldığı bir programda kariyer planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 
 
İÇİMDE BÜYÜK BİR İSTEK VAR
Danilo'nun “Seni bir filmde görmek isterim” cümlesi üzerine heyecanını ve mutluluğunu gizleyemeyen Esra Erol “Şimdiye kadar gelen tekliflere hep ‘hayır' diyordum. Ama şu anda içimde büyük bir istek var. Tabii ki yapabilir miyim, öyle bir yeteneğim var mı bilmiyorum” dedi.

Yakın arkadaşım dediği Gupse Özay'a seslenen Erol “İnsanın en yakın arkadaşı hem senarist olacak, hem yazar olacak, hem film çekecek , hem de rol vermeyecek. Bu nasıl şey!” cümlesiyle yakın arkadaşına espri dolu bir mesaj gönderdi.

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