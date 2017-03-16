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ESRA EROL İSYAN ETTİ ! ''BU ÇAMURLA YAŞAYAMAM''

Esra Erol isyan etti ! ''Bu çamurla yaşayamam''

Esra Erol evlilik programlarının kaldırılmasıyla ilgili sözler sonrası açıklamalarda bulundu.

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Esra Erol evlilik programlarının kaldırılması yönündeki haberlere canlı yayında yanıt verdi. Onurunun her şeyden daha önemli olduğunun altını çizen Esra Erol, 'Bir yerlerde çamur varsa o çamur ise size de bulaşıyor. Ben o çamurla yaşayamam.' dedi. İşte, sesi titreyerek açıklamada bulunan Esra Erol'un sözleri!

Esra Erol’dan evlilik programlarının sonu geliyor haberlerine yanıt geldi. Canlı yayında açıklama yapan ve sezon sonunda artık bu mesleği yapmayacağını ima eden Esra Erol şunları söyledi; “Vallahi efendim, kaldırın bu programları siz de kurtulun, ben de kurtulayım. 10 yıldır ekrandayım 10 yıldır bu programı yapıyorum ve bir yere taşımaya çalıştım. Çok emek verdim, bir çocuğu büyüttüm... Ama son 2 yılda geldiği nokta artık beni hayatımdan, insanlığımdan çıkarttı.

Esra Erol sözlerine şöyle devam etti; "Ben artık pes ettim. bu kadar söylüyorum. Sezon sonuna kadar Allah'ın izniyle yapıcam, ondan sonra... Ben onursuz bir insan değilim! Ben o haberlerin, o karelerin içerisinde olmak isteyen biri değilim. Benim onurum, benim gururum, benim vicdanım, benim şerefim, yaptığım her şeyden çok daha önemli. Çünkü ben babamdan bunu öğrendim. Kazanacağım paradan daha da önemli. Ben onursuz bir insan değilim. Benim şerefim, benim onurum her şeyden daha önemli. Ben babamdan böyle öğrendim çünkü. Yok artık! Bir yerlerde çamur varsa o çamur ise size de bulaşıyor. Ben o çamurla yaşayamam.”

Esra Erol’un bu konuşmayı yaparken sesinin titrediği ve gözyaşlarını tutmakta zorlandığı dikkat çekti.

HER ŞEY KURGU

Çıkan söylentileri kimlerin yaydığını bildiğini ifade eden Esra Erol, birkaç gün önce programdaki her şeyin kurgu olduğunu iddia eden eski adayın sözlerine "Evet burada yaşanan her şey kurgu, sen de kurgusun, senin yaşadıkların da kurgu, 64 çocuğu da ben doğurdum. Ne diyeyim artık.” sözleriyle yanıt vermişti.

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