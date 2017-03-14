Esra Erol'a çok ağır suçlama !

Esra Erol'un sunduğu izdivaç programından ayrılan gelin adayı Ayça'dan ünlü sunucuya çok ağır suçlamalar.

Esra Erol'un sunduğu izdivaç programından ayrılan gelin adayı Ayça, geçtiğimiz gün instagram’dan yaptığı canlı yayında kendisine yöneltilen sorulara flaş cevaplar verdi.



İzleyici şikayetlerinin ardı arkası kesilmeyen evlilik programları ile ilgili neredeyse her gün şok bir gelişme yaşanıyor. Son olarak gelin adayı Ayça, Esra Erol'un sunduğu izdivaç programda yaşanılanların kurmaca olduğunu ileri sürdü.

"HER ŞEY KURMACA"



Instagram’dan canlı yayın yaoan Ayça, "Bizlere sözleşme imzalatılıyor. Günlük para alıyoruz. Damat adayı Ahmet’le aşk yaşamadım. Birlikte yemeğe dahi çıkmadık. Kıyafetlerim bile kendimindi. Her şey kurmaca. Programda bana taktığı yüzük bile annemin Umre'den getirdiği yüzük" dedi.

"HERKES OYNUYOR, ESRA EROL YÖNETİYOR"

Programın perde arkasında yaşananlar hakkında çarpıcı iddialar ortaya atan gelin adayı, takipçilerinin Caner-Berke aşkını sorması üzerine sinirlenerek, "Anlamıyor musunuz, her şey kurmaca! Caner ve Berke aşkı da kurmaca. Caner locada herkesten çok para kazanıyor. Herkes oynuyor, Esra Erol da yönetiyor" ifadelerini kullandı.