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ESRA EROL'DA BÜYÜK KAVGA

Esra Erol'da büyük kavga

Esra Erol’da canlı yayında Umut ve Arda arasındaki kavga yayını kestirdi...

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Esra Erol’da dün canlı yayında gerilim dolu anlar yaşandı. Pamuk için birbirine giren  Umut ve Arda kavgaya başlayınca Esra Erol’da canlı yayını kestirdi. Program tekrar başlayınca Esra Erol herkesten özür diledi.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü  Umut, Pamuk’a olan aşkını itiraf etmişti.Ama bu sırada da Umut ile Gülşafak arasında görüşmeler vardı.Birbirlerini tanıyorlardı.Umut hem Gülşafak’a hem de Pamuk’a gül vermişti.Bu da gerilim dolu anlar yaşatmıştı.Daha sonra Gülşafak stüdyoyu terk etmişti.

Arda ise Gülşafak’ın peşinden gitti.Canlı yayında bunlar konuşulurken bir anda Umut ile Arda kavga etmeye başladılar. Yaşanan kavganın ardından canlı yayın bir süreliğine kesintiye uğradı.Bir müddet sonra canlı yayına devam eden Esra Erol seyircilerden özür dileyerek yayın kaldığı yerden devam etti.

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