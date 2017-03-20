Esra Erol'dan Cengiz Semercioğlu'na yanıt

Atv'de 'Esra Erol'da' programının sunucusu Esra Erol, evlilik programlarıyla ilgili tartışmalara, geçtiğimiz günlerde canlı yayında yanıt vermişti. "Kaldırın bu programları, siz de kurtulun ben de kurtulayım" diyen ünlü sunucu, şunları söylemişti:

"BEN O ÇAMURLA YAŞAYAMAM"

"10 yıldır bu programa çok emek verdim. Ama son iki yılda geldiği nokta, beni hayatımdan, insanlığımdan çıkarttı. Artık pes ettim. Sezon sonuna kadar Allah'ın izniyle programı yapacağım, ondan sonra... Bir yerlerde çamur varsa, size de bulaşıyor. Ben o çamurla yaşayamam..."

Erol'un bu sözlerinin ardından Hürriyet Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, önceki gün köşesinde Esra Erol'a ağır ithamlarda bulundu. Semercioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Esra Erol, sevdiğim ve programlarına verdiği emeği her zaman alkışladığım bir arkadaşım. Ama her seferinde yaptığı 'Bu programı bırakacağım, bu çamurun içinde yer almam' türünden açıklamaları inandırıcılığını kaybetti. İstemiyorsan yapma sevgili Esra..."

"YA İŞİ BIRAK, YA SESSİZ KAL"

"Kimse silah zoruyla sana bu programı yaptırmıyor. Bu tartışmalar yeni değil ki... Bu kadar nefret ettiysen işten, keşke sezon başında sözleşmeni uzatmasaydın, 'Ben bu işi yapmak istemiyorum' deseydin. Günlük 80-100 bin lira para kazanıyorsunuz, sonra kalkıp yok 'Bu işi yapmayacağım', yok 'Çamurla yaşayamam' falan diyorsunuz. Lütfen yapma Esra... Ya işi bırak, ya sessiz kal."

"NE SÖYLESE BOŞ!"



Semercioğlu'nun bu sözlerine, Esra Erol'dan yanıt gecikmedi. Ünlü sunucu, sosyal medyada yaptığı açıklamada Cengiz Semercioğlu'nu kastederek şu ifadeleri kullandı:

"Bir taraftan TV yapımcılığı, diğer taraftan TV yazarlığı yapanlar var. Nasıl oluyorsa... Onlar zaten ne söylese boş. Niyet okuyanlar, hayatı okuyamazlar. Hele beni hiç okuyamazlar. Onlara ilim irfan dilerim."

İZZET ÇAPA DA SÖYLEMİŞTİ

Ünlü işletmeci İzzet Çapa, bir dönem Hürriyet gazetesinde birlikte çalıştığı Cengiz Semercioğlu hakkında GÜNAYDIN'a şok açıklamalar yapmıştı. Semercioğlu'nun bir yandan Kelebek'te yazarlık yaparken, diğer yandan TV kanallarına program yaptığını söyleyen Çapa, şöyle konuşmuştu:

"KARDEŞİNİ ORTAK GÖSTERİP PROGRAM HAZIRLIYOR"

"Kardeşleriyle başka şirketleri ortak gösterip televizyon programı yapan, film şirketleriyle çok içli dışlı olan yazarlar bulunduğunu anlattığım bir yazı yazdım. Cengiz'e sorduğum 13 soruyu, basında okumayan biri olduğuna inanıyor musun? Bu soruları eşeğe sorsam boynu bükülür, yere çökerdi ama adamın sesi bile çıkmıyor!

"Cengiz'in film şirketleriyle arasındaki ilişkiyi ve telefon hikayelerini herkes gibi biliyordum. Cengiz, Kelebek'in baş yazarı. Senin Kanal D gibi bir yayın kuruluşun varken, Star TV ve Show TV'ye kardeşin için program yapıyorsun. Bunlara dokunulmadığına göre, demek ki birilerinin bu kişilere karşı açıkları var."