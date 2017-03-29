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ESRA EROL'DAN ŞAHAN GÖKBAKAR'A YEŞİL IŞIK

Esra Erol'dan Şahan Gökbakar'a yeşil ışık

Geçtiğimiz günlerde evlilik programını bırakacağını açıklayan Esra Erol, Şahan Gökbakar'ın film teklifine yanıt verdi.

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17 Mart'ta vizyona giren Tatlım Tatlım filminin özel gösterimi İstanbul'da gerçekleşti. Galaya gelemeyenler filmi başrol oyuncuları ile birlikte izledi. Ekranlara veda etmeye hazırlanan Esra Erol galaya yalnız katıldı. Şahan Gökbakar evlilik programını bırakacağını söyleyen ünlü sunucuya sosyal medya üzerinden "Hemen film çekeriz sana, bence çok iyi oynarsın. Var yetenek var" yorumu yapmıştı. Ünlü komedyenle henüz görüşmediğini söyleyen Esra Erol, Şahan Gökbakar'ın filminde figüran bile olabileceğini söyledi.

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