Esrarengiz görüntünün sırrı ortaya çıktı

Afrika ülkesi Zambiya’nın Kitwe kentinde bir AVM'nin üzerinde görüldüğü iddia edilen bu görüntüye, başta İngiliz basını olmak üzere birçok uluslararası yayın organı yer verdi. Söz konusu haberlerde, gökyüzünde belirdiği iddia edilen ve insana benzediği görülen bir şeklin halkı korkuttuğu öne sürüldü.

Haberlere göre, bazı insanlar panik halinde kaçmaya, bazısı da dua etmeye başladı. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda olduğu iddia edilen şeklin ne olduğunun ise anlaşılamadığı belirtildi.

Gizemli şeklin yarım saat kadar görüldükten sonra da kaybolduğu bildirildi.

UÇURTMA ÇIKTI

Ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı. Görüntülerdeki şeklin aslında bir uçurtma olduğu anlaşıldı.

MONTAJLANMIŞ

Dünyayı şaşırtan görüntünün, geçmişte çekilen bir uçurtma fotoğrafı kullanılarak montajlandığı sonucuna varıldı.



Fotoğrafın orjinal hali