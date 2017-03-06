  • 'Kimlik fotokopinizi kendiniz çekin' uyarısı
  • Almanya'dan Erdoğan'ın Nazi benzetmesine cevap: Rezalet
  • Memurların alacağı para belli oldu
  • Gözaltına alınmadan 1 saat önce FETÖ'cü general atamış
  • Rus büyükelçi suikastında bir Rus kadın tutuklandı

ESRARENGİZ GÖRÜNTÜNÜN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Esrarengiz görüntünün sırrı ortaya çıktı

Afrika ülkesi Zambiya'da gökyüzünde beliren esrarengiz görüntünün sırrı çözüldü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Afrika ülkesi Zambiya’nın Kitwe kentinde bir AVM'nin üzerinde görüldüğü iddia edilen bu görüntüye, başta İngiliz basını olmak üzere birçok uluslararası yayın organı yer verdi. Söz konusu haberlerde, gökyüzünde belirdiği iddia edilen ve insana benzediği görülen bir şeklin halkı korkuttuğu öne sürüldü.

58bce22718c77326305fc20c.jpg

Haberlere göre, bazı insanlar panik halinde kaçmaya, bazısı da dua etmeye başladı. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda olduğu iddia edilen şeklin ne olduğunun ise anlaşılamadığı belirtildi.

Gizemli şeklin yarım saat kadar görüldükten sonra da kaybolduğu bildirildi.

UÇURTMA ÇIKTI
Ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı. Görüntülerdeki şeklin aslında bir uçurtma olduğu anlaşıldı.

MONTAJLANMIŞ
Dünyayı şaşırtan görüntünün, geçmişte çekilen bir uçurtma fotoğrafı kullanılarak montajlandığı sonucuna varıldı.

58bd05ed18c77326305fc41c.jpg
Fotoğrafın orjinal hali

3265
-
İneğe tecavüz ederken yakalandıİneğe tecavüz ederken yakalandı
CHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıtCHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıt
Şanlıurfa'da izinsiz yürüyüşe müdahaleŞanlıurfa'da izinsiz yürüyüşe müdahale
Erken Petekkaya 2 milyon liraya el sıkıştıErken Petekkaya 2 milyon liraya el sıkıştı
Erdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyorErdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyor
Tuğrul Türkeş, CHP'yi fena yakaladıTuğrul Türkeş, CHP'yi fena yakaladı
Cezaevi firarisi 7 saat sonra yakalandı !Cezaevi firarisi 7 saat sonra yakalandı !
MHP'li Durmaz'dan CHP'ye göndermeMHP'li Durmaz'dan CHP'ye gönderme
Survivor'da bir ilk !Survivor'da bir ilk !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS