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ESRARENGİZ KÖPÜĞÜN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Esrarengiz köpüğün nedeni araştırılıyor

Niğde'nin Bor İlçesi'nde dere yatağında oluşan, suyun aktığı kanalların ızgaralarından sokaklara taşan köpüğün nedeni araştırılıyor.

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İlçe merkezinden geçen dere yatağında biriken, suyun geçtiği kanalların ızgaralarından sokaklara taşan köpük, evlerin önlerini, yolları ve bazı araçları kapladı.

Kanal çevresinde oturanların durumu bildirmesi üzerine Bor Belediyesi itfaiye ekiplerince temizlenen köpük, dere yatağı ve kanal havalandırmalarından bir süre sonra yeniden yükseldi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Enver Özdemir, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Bor'da dere yatağı boyunca inceleme yaptıklarını söyledi.

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Köpüren kanalın farklı noktalarından numune aldıklarını belirten Özdemir, "Su numunelerini yetkilendirilmiş laboratuvarlara göndererek, öncelikle içerisinde kimyasal, biyolojik parametrelerin ne olduğunun tespit edilmesi istedik. Köpüklenmenin neyden kaynaklandığı, etkilerinin ne olduğuyla ilgili açıklama yapmak şimdilik doğru olmaz." dedi.

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Sonuçlar geldikten sonra daha sağlıklı açıklama yapabileceklerini dile getiren Özdemir, "İlk gözlemlerimize göre, hava sıcaklığının etkisiyle dip çamurda meydana gelen fosforun yüzeye çıkma hadisesinin bunda etkili olabileceğini düşünüyoruz. Halk Sağlığı Müdürlüğü ile de görüşüldü. Halk sağlığına olan etkilerinin tespit edilmesi noktasında onlar da sudan numune aldı." ifadelerini kullandı.

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Vatandaşlardan Ramazan Ertan ise yetkililerden köpük olayına çözüm bulmasını isteyerek, "Bahçeler, tarlalar bu suyla sulanıyor. Köpük akıyor deremizden. Bizim geleceğimiz, her şeyimiz toprak." diye konuştu.

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