''Et Kralı''nın otomobili çalındı

Beşiktaş'ta 'Et Kralı' olarak bilinen ünlü iş adamı Tarık Kayar'a ait çanta içerisinde çek senet ve bir miktar paranın bulunduğu araç bir otelin önünden şüpheli 2 kişi tarafından çalındı. Çalınan lüks otomobil Başakşehir'de terk edilmiş halde bulundu.

Olay Beşiktaş, Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir otelde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, ünlü iş adamı Tarık Kayar'ı almak için otele gelen özel şoförü bagajında bir çanta içerisinde çek, senet ve bir miktar para bulunan aracı çalışır vaziyette bırakıp araçtan indi. Bir süre otel çalışanlarıyla konuşmaya başlayan şoförün bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheli iki kişi çalışır vaziyetteki otomobile binerek otelin önünden hızla uzaklaştı. Otomobilin çalındığını fark eden özel şoför durumu polis ekiplerine bildirdi.



Otomobilde araç takip sisteminin olduğu bilgisini alan polis ekipleri aracı sistem üzerinden takip etmeye başladı. Adım adım otomobilin hareketlerini takip eden polis ekipleri aracın Başakşehir'e doğru seyir halinde ilerlediğini belirledi. Bunun üzerine bölgede yoğunlaşan ekipler çalıntı otomobilin izine TEM otoyolu Başakşehir mevkiinde rastladı. Ekipler ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler izini kaybettirmeyi başardı. Polisleri atlatan şüpheliler otomobili Başakşehir 1. Etap Haluk Siphalioğlu sokak üzerinde bırakarak kayıplara karıştı.



ÇEK VE SENETLERİN BULUNDUĞU ÇANTA ÇALINDI

Çalınan otomobili terk vaziyette bulan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Olay yerine gelen özel şoför polis ekiplerine olay hakkında bilgi verdi. Kapıları kilitli olarak terk edilen otomobilin incelenmesi için bir süre otomobilin yedek anahtarının getirilmesi beklendi. Otomobilin yedek anahtarının getirilmesi üzerine otomobilde yapılan incelemelerde bagajdaki içerisinde çek, senet ve bir miktar paranın bulunduğu çantanın çalındığını belirlendi.



ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Terk edilen otomobil daha sonra çekiciyle Başakşehir'de bulunan özel bir otoparka götürüldü. Otelde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalanması için çalışma başlattı. Olayın ardından şoför ifadesi alınmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.