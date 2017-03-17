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ETA ÖRGÜTÜ TAMAMEN SİLAH BIRAKIYOR

ETA örgütü tamamen silah bırakıyor

İspanya'da yıllarca kan döken ETA örgütü tamamen silah bırakıyor.

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İspanya'yı yıllarca kana bulayan terör örgütü, 8 Nisan'da tüm silahlarını teslim ediyor. Bask bölgesinin bağımsızlığını hedefleyerek 1968'de saldırılarına başlayan ETA, altı yıl önce silahlı mücadeleyi bıraktığını açıklamıştı.

İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için 43 yıl kurşun sıkan terör örgütü Bask Yurdu ve Özgürlük (ETA), topyekûn silahsızlanma kararını resmen duyurdu.

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Silahların teslim edileceği tarih 8 Nisan. İspanyol Europe Press haber ajansı, gelişmeyi resmi terörle mücadele kaynaklarına doğrulattı.

800'den fazla insanı öldüren örgüt, bombalama ve suikastlerden de sorumlu tutuluyordu.

1968 yılında saldırılarına başlayan terör örgütü ETA, 2011 yılında silahlı mücadeleyi bıraktığını açıklamıştı.

Çatışmaların bitmesini isteyen Basklılar, örgüt üzerinde büyük bir baskı kurmuş ve '¡Basta Ya!-Artık Yeter' hareketi barışın gelmesinde başrol oynamıştı.

Silah seslerinin duyulduğu 1990'larda sokaklara beyaz bayraklarla çıkan binlerce Basklı, ellerini havaya kaldırıp avuçlarını açarak savaşın sona ermesi için sloganlar atmıştı.

Söz konusu '¡Basta Ya!-Artık Yeter' hareketi içerisinde, bir zamanlar ETA saflarında bulunmuş eski militanlar da bulunuyordu.

Baskıların artmasıyla örgüt, 43 yıl sonra kendi mücadelesi açısından silaha gerek kalmadığını duyurmuştu.

Milliyet
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