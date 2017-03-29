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ETÇİ NUSRET ŞİMDİ DE DİZİ YILDIZI OLUYOR

Etçi Nusret şimdi de dizi yıldızı oluyor

Tuz dökme hareketiyle dünyaca üne kavuşan kasap Nusret Kolombiya'ya gitti.

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Gökçe, dünyanın en çok konuşulan dizilerinden olan Narcos'un setinde ortaya çıktı. Nusret, dizinin başrol oyuncularından Pedro Pascal ile yer aldığı fotoğrafı Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü işletmecinin bu paylaşımı, 'Nusret, Narcos'ta mı rol alacak?' sorusunu da beraberinde getirdi. Gökçe'nin daha önce sinema filmi için Kolombiya'ya gittiği söylenmişti.

PABLO ESCOBAR'IN HAYATI 

Dizide Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hayatı anlatılıyor. Dizinin Ağustos ya da Eylül ayında yayına girmesi bekleniyor.

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