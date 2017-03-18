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ETİYOPYA’DA FETÖ OKULLARI MUAMMASI

Etiyopya’da FETÖ okulları muamması

Etiyopya’da Fethullahçı Terör Örgütü’ne ait okulların Almanlara satıldığı yönündeki iddialar hala belirsizliğini sürdürüyor.

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Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'da, ülkedeki siyasi ve ekonomik duruma ilişkin yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan İletişim Bakanı Negeri Lencho, FETÖ okullarının satışı ile ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi. 

Lencho, yerel ve uluslararası medyada FETÖ okullarının Almanlara satıldığı yönünde çıkan haberlere ilişkin, "Okulların satılıp satılmadığına dair bir bilgim yok. Satıldığını düşünmüyorum. Sahip olduğum tek bilgi Cumhurbaşkanımızın bu okulları Türkiye’ye devretme sözü verdiği." diye konuştu.

Öte yandan, AA muhabirinin gördüğü diplomatik belgelere göre, Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Yatırım Komisyonuna mektup yazarak, okulların eğitiminin aksatılmadan Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Ancak mektupta hali hazırda satıldığı iddia edilen okulların FETÖ’ye ait olan Kaynak Eğitim adlı şirketten devredilmesinin istenmesi dikkat çekti.

Yerel gazetelere reklam veren FETÖ'cüler okulların Alman iş adamlarına devredildiğini iddia etmişti.

İddialar üzerine AA muhabiri daha önce de çok sayıda Etiyopyalı yetkiliden bilgi almak istemiş, ancak yetkililer satışı açıkça yalanlamaktan kaçınmıştı.

AA
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