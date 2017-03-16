Etna Yanardağı'nda patlama: 10 yaralı

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı.

İtalyan basını patlamanın, Avrupa'nın en yüksek ve aktif yanardağlarından olan, 3 bin 350 metre yüksekliğindeki Etna'nın 2 bin 700'üncü metresindeki yeni bir kraterin lav püskürtmesiyle meydana geldiğini duyurdu.

Patlamanın ardından etrafa yayılan lavlar ve kaya parçalarının etkisiyle yaralananlar arasında, durumu ağır kimsenin bulunmadığı kaydedildi.

Yanık ve kesikleri olan yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

BBC ekibi çekim yapıyordu

Patlama anında İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin bir ekibi ve turistler de orada bulunuyordu.

Patlama sırasında kamerayla çekim yapmakta olan BBC ekibinden muhabir Rebecca Morelle, sosyal medya hesabından paylaştığı iletilerde, kendilerinin iyi olduğunu, patlamanın büyük korkuya yol açtığını belirtti.

Muhabir Morelle, kurtarma ekiplerinin yardımıyla dağda bulunan turistlerin hızlı bir şekilde bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

"30 yıllık kariyerimdeki en tehlikeli kaza"

Bölgedeki bir volkanoloji uzmanı, söz konusu patlamanın, 30 yıllık kariyerindeki en tehlikeli kaza olduğunu söyledi.

Volkanolog Stefano Branca da, patlamaya, dağdaki karların hızlı eriyişinin neden olduğunu belirtti.

Şubat ayında da püskürmelerin meydana gelen yanardağ, iki gün önce lav ve kül püskürtmeye başlamıştı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, Etna ve civarında turuncu alarm verdi.

Yetkililer, yaşanan patlama nedeniyle dağın yakınındaki yerleşim yerlerinin risk altında olmadığını açıkladı.

Öte yandan, kraterdeki püskürmenin halen sürmekte olduğu ve bu nedenle çevrede irili ufaklı sismik hareketler kaydedildiği de bildirildi.

Etna Yanardağı'nda 1979 yılında meydana gelen bir patlamada ise 9 turist hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.