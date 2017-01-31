Euro Bölgesi'nden bir ilk !

Euro Bölgesi'de ekonomik büyüme, işsizlik oranının 2009 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye indiği ortamda, 2016 yılında hızlandı.
Dördüncü çeyrekte yaşanan toparlanmanın etkisiyle Euro Bölgesi, 2008 yılından bu yana ilk kez ABD'den hızlı büyüdü. 2016 yılında ABD'de GSYH büyüme oranı yüzde 1,6 olurken, Euro Bölgesi ise yüzde 1,7 büyüdü.
2016 4. çeyrekte ies Euro Bölgesi ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 büyüdü.
Ancak, devam eden ters rüzgarlar, Euro Bölgesi'ni 3 yıllık ılımlı büyümenin ardındandaha dinamik bir toparlanmaya geçmekten uzak tuttu.
Euro BÖlgesi'nde kayıtlı işsizlik Aralık ayında Mayıs 2009'dan bu yana görülen en düşük seviyeye inerek yüzde 9,6 olarak gerçekleşti. 2015 Aralık ayında işsizlik oranı yüzde 10,5 olmuştu.
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EURO BÖLGESİ'NDEN BİR İLK !
Euro Bölgesi, 2008'den bu yana ilk kez ABD'den hızlı büyüdü.
Euro Bölgesi'de ekonomik büyüme, işsizlik oranının 2009 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye indiği ortamda, 2016 yılında hızlandı.
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