Euro için çarpıcı analiz

Fransa'da mayıs ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde yarışan isimlerden biri olan eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron, Paris ve Berlin'in parasal birliği desteklemekte başarısız olmaları halinde euronun 10 yıllık bir zaman diliminde ortadan kalkabileceğini söyledi.
Geçen yıl Hollande liderliğindeki hükümetten ayrılarak kendi siyasi hareketini kuran Macron, Berlin'de Humboldt Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Euronun tamamlanmamış olduğunun ve büyük reformlar olmadan sonsuza kadar devam edemeyeceğinin kollektif şekilde farkına varmamız gerekli. Euro, Avrupa'ya ABD Doları karşısında tam uluslararası eğemenlik sağlamadı" diye konuştu.
Macron, parasal birliğin desteklenmesi, güçlenmesi için Fransa'nın istihdam piyasası refornmları yapması, eğitim sistemini gözden geçirmesi, Almanya'nın da Euro Bölgesi'nde büyümeyi kemer sıkmanın değil daha fazla yatırımın büyütebileceğini kabul etmesi gerektiğini vurguladı.
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EURO İÇİN ÇARPICI ANALİZ
Fransa`da mayıs ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde yarışan isimlerden biri olan eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron, "Euro 10 yıl sonra var olmayabilir" dedi.
Fransa'da mayıs ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde yarışan isimlerden biri olan eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron, Paris ve Berlin'in parasal birliği desteklemekte başarısız olmaları halinde euronun 10 yıllık bir zaman diliminde ortadan kalkabileceğini söyledi.
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