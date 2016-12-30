SON DAKİKATSK AÇIKLADI ! EL BAB'TA DEAŞ'A RUS DARBESİ

EURO/DOLAR DAKİKALAR İÇİNDE %1.6 SIÇRADI

Euro/dolar dakikalar içinde %1.6 sıçradı

Euro/dolar paritesi algortimik işlemlerin devreye girmesi ile birlikte çok kısa bir süre içinde %1.6 sıçradı.

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Euro dolar karşısında Cuma sabahı Asya sensında, bilgisayar tarafından üretilen emirlerin traderları savunmasız yakalaması ile birlikte yüzde 1.6 kadar yükseldi.

Döviz traderlarına göre, ani hareket euro 1.05 dolar seviyesinin altında başladı ve algoritmik emirler bu seviyenin üzerinde kar topu gibi büyüdü. Hareketin sert olmasına yılın son işlem günündeki düşü işlem hacmi de katkıda bulundu. Dakiklar içinde, Avrupa ortak para birimi 1.0653 dolara kadar sıçradı ve bu durum bazı dealerları pozisyonlarını kapatmak için zarar yazmaya zorladı.

Tokyo'da Australia & New Zealand Bank Group Ltd. Japonya döviz ve emtia satışları müdürü Shigeki Yoshitoshi, "Piyasalar aşırı sığ ve belki de pozisyon dönüşü meydana geldi," dedi ve "Eurodaki çıkışın etkisiyle, dolar-yen de aşağıda seyrediyor, ancak bunun için bir neden yok. Eğer riskten kaçınma durumu varsa, dolar-yen daha da düşer" şeklinde görüş bildirdi.

Paritedeki bu ani hareket, Donald Trump'ın seçimleri kazanmasının ardından dolarda meydana gelen rallinin biraz abartılı olduğuna ilişkin işaretlerin geldiği bir ortamda gerçekleşti. Zira Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500) ve ABD Hazine tahvilleri, Fed'in faiz artırımına gittiği Aralık ayı ortalarından zirve yapmış olabileceklerini işaret etti. Dolar bu hafta önemli para birimlerinin tümü karşısında geriledi. Geçen haftanın sonu itibariyle, ABD para birimi yen karşısında 8 Kasım'dan bu yana yüzde 12 ve dolar ve frank karşısında ise yüzde 5 civarında değer kazanmıştı.

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