EV ALACAKLAR DİKKAT ! SON 5 YILDA BİR İLK YAŞANIYOR...

Ev alacaklar dikkat ! Son 5 yılda bir ilk yaşanıyor...

Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi’ne göre, İstanbul’da konut fiyatları ekim ayında 2011’den bu yana ilk kez düşerek %0.36 geriledi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla Merkez Bankası tarafından yayınlanan Konut Fiyat Endeksi'nin ekim ayı verileri açıklandı.

Türkiye konut fiyatı endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.47 artarak 222.43'e yükseldi.

Üç büyük ilin konut fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, İstanbul'da ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.36 azalış görüldü. İstanbul'da konut fiyatlarında düşüş en son 2011 yılı Ekim ayında görülmüştü. Ankara ve İzmir'de ise sırasıyla yüzde 1.24 ve yüzde 1.72 artış yaşandı.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 12.85

Türkiye Konut Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.85 artarken, reel olarak yüzde 5.31 yükseldi. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar ise bin 730 liradan bin 914 liraya çıktı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 13.52, Ankara'da 8.61 ve İzmir'de yüzde 17.59 yükseliş gösterdi. KFE'deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği yer 23.71 ile Balıkesir ve Çanakkale oldu. En çok yıllık düşüş ise eksi yüzde 0.12 ile Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta görüldü. Türkiye genelinde, 48 ilde son 2 yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan Yeni Konut Fiyat Endeksi ise ekimde bir önceki aya göre yüzde 1.12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.43, reel olarak da yüzde 3.98 arttı.

730
Devlet Başkanı porno film izlerken yakalandıDevlet Başkanı porno film izlerken yakalandı
Fatih Portakal'a piyango çıkarsa ne yapacak?Fatih Portakal'a piyango çıkarsa ne yapacak?
2 öz kızına cinsel istismardan tutuklandı2 öz kızına cinsel istismardan tutuklandı
Piyangoyla kararan hayatlar...Piyangoyla kararan hayatlar...
Eski eşinin sevgilisini görünce...Eski eşinin sevgilisini görünce...
HDP'li Aysel Tuğluk tutuklandıHDP'li Aysel Tuğluk tutuklandı
Anayasa anketinden şaşırtan sonuçlarAnayasa anketinden şaşırtan sonuçlar
FETÖ operasyonlarında aranan 327 asker yakalandıFETÖ operasyonlarında aranan 327 asker yakalandı
Atatürk'e hakaret eden 2 kişi için karar verildiAtatürk'e hakaret eden 2 kişi için karar verildi
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS