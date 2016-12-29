Ev alacaklar dikkat ! Son 5 yılda bir ilk yaşanıyor...

Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla Merkez Bankası tarafından yayınlanan Konut Fiyat Endeksi'nin ekim ayı verileri açıklandı.

Türkiye konut fiyatı endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.47 artarak 222.43'e yükseldi.

Üç büyük ilin konut fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, İstanbul'da ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.36 azalış görüldü. İstanbul'da konut fiyatlarında düşüş en son 2011 yılı Ekim ayında görülmüştü. Ankara ve İzmir'de ise sırasıyla yüzde 1.24 ve yüzde 1.72 artış yaşandı.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 12.85

Türkiye Konut Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.85 artarken, reel olarak yüzde 5.31 yükseldi. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar ise bin 730 liradan bin 914 liraya çıktı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 13.52, Ankara'da 8.61 ve İzmir'de yüzde 17.59 yükseliş gösterdi. KFE'deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği yer 23.71 ile Balıkesir ve Çanakkale oldu. En çok yıllık düşüş ise eksi yüzde 0.12 ile Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta görüldü. Türkiye genelinde, 48 ilde son 2 yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan Yeni Konut Fiyat Endeksi ise ekimde bir önceki aya göre yüzde 1.12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.43, reel olarak da yüzde 3.98 arttı.