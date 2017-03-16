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''EVDE MASAJ SALONU YOKTU, İLİŞKİYE GİRDİK''

''Evde masaj salonu yoktu, ilişkiye girdik''

Samsun'da 65 yaşındaki bir kişi fuhuşa aracılıktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Samsun'da polis tarafından "fuhuş için yer temin etmek" ve " fuhuşa aracılık etmek" suçlarından adliyeye sevk edilen 65 yaşındaki Cafer K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.A. ifadesinde, 'Yolda bir kadın yanıma gelip masaj salonu olduğunu masaja ihtiyacım olup olmadığını sordu. Bende ’boynum rahatsız iyi gelir mi?’ diye sorunca iyi geleceğini söyledi. 100 liraya anlaşıp eve geldik. Evde masaj salonu yoktu ve cinsel ilişkiye girdik" dedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlek Büro Amirliği ekipleri, dün merkez ilkadım İlçesi'nde devriye görevi yaparken daha önce hakkında işlem yapıılan G.A. (31) adlı kadının cep telefonuyla konuştuktan sonra Y.A.'nın (57) otomobiline binerek hareket ettiğini belirleyip takibe aldı. Araç İlkadım İlçesi İlyasköy Mahallesi'nde oturan ve hakkında 2 kez "fuhuş için yer temin etmek" ve "fuhuşa aracılık etmek" suçlarından işlem yapılan Cafer K.'nın evinin önünde durdu. G.A. ve yanındaki Y.A. eve girdi. Kapıda bekleyen sivil ekipler bir süre sonra evden çıkan Y.A.'yı durdurdu. Y.A. polise, "Kadın yanıma gelip masaj salonu olduğunu masaja ihtiyacım olup olmadığını sordu. Bende "boynum rahatsız iyi gelir mi?" diye sorunca iyi geleceğini söyledi. 100 liraya anlaşıp eve geldik. Evde masaj salonu yoktu ve cinsel ilişkiye girdik" dedi. Y.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Polis daha sonra eve girip G.A. ve Cafer Konaçoğlu'nu gözaltına aldı. G.A. ifadesinin ardından sevcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adyliyeye sevk edilen Cafer K. savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından "fuhuş için yer temin etmek" ve "fuhuşa aracılık etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
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