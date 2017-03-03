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EVDEN KAÇIP DEAŞ'A KATILDILAR

Evden kaçıp DEAŞ'a katıldılar

Geçtiğimiz Mart ayında DEAŞ’a katılmak için Kopenhag yakınlarındaki Bröndby Strand semtinde evlerinden kaçan Leyla ve Hazal Olgun’un Suriye’ye geçtikleri belirtildi.

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Geçtiğimiz Mart ayında DEAŞ'a katılmak için Kopenhag yakınlarındaki Bröndby Strand semtinde evlerinden kaçan Leyla ve Hazal Olgun'un Suriye'ye geçtikleri belirtildi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da seyahat acentası işleten Yaşar Olgun'un kızlarını aramaya başlamasıyla gündeme gelen olay, TV 2'de yayınlanan "Kızlarım cihad savaşçısı mı?" adlı programda ele alındı. Yaşar Olgun'la birlikte Leyla ve Hazal Olgun'u bulmak için yollara düşen TV 2 muhabiri program esnasında ilginç iki bilgiyi gündeme getirdi. Programın son dakikalarında TV2 muhabiri, İstanbul Polisi terörle mücadele şubesinde yaptığı bir görüşmede kendisine yaşar Olgun'un kızları Leyla ve Hazal Olgun'un Suriye'ye geçtikleri bilgisi verildiğini söyledi. Ayrıca, kendisiyle röportaj yapılan hukuk danışmanı Khaterah Parwani, Leyla ve Hazal'ın 4 yıldır bir kitap kulübünün yöneticisi olduğunu öne sürdü. Parwani'ye göre, Leyla ve Hazal, DEAŞ adına Danimarka'da kadınların örgütlenmesinden sorumlu olarak çalışmaktaydı. Sosyal medyada "Umm Talha" adlı sahte profille cihat propagandası yapıyordu.

İHA
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