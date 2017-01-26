EVET Mİ HAYIR MI ÖNDE ?

Evet mi hayır mı önde ?

Gezici Araştırma Merkezi sahibi Murat Gezici, Nisan ayında yapılacak halk oylaması için “evet” oylarının yüzde 42, “hayır” oylarının yüzde 58 seviyesinde göründüğünü belirtti.

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Gezici Araştırma Merkezi sahibi Murat Gezici, "başkanlık anayasası" referandumu ile ilgili yapılan anketlerde "hayır"cıların önde göründüğünü söyledi.

Murat Gezici, Aydınlık’a yaptığı değerlendirmede Nisan ayında yapılacak halk oylaması için “evet” oylarının yüzde 42, “hayır” oylarının yüzde 58 seviyesinde göründüğünü belirtti.

SELVİ: "HAYIR"CILAR ÖNDE

Öte yandan Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi de "hayır"cıların önde olduğunu belirterek "referanduma gidilirken evet cephesinin yüzde 46 seviyesinde olduğu tespiti yapılıyor. Kürt oylarını kazanmaya yönelik olarak ayrı bir strateji oluşturulması öneriliyor." diye yazdı.

Gezici'nin açıklamaları şöyle: 

'HAYIR' NORMAL, 'EVET' SÜRPRİZ 

Şu anda referandumda “evet” oyları yüzde 42, “hayır” oyları yüzde 58 seviyesinde. CHP’nin yüzde 93’ü “hayır” diyor. Yüzde 7’si ise sandığa gitmeyeceğini ifade ediyor. MHP’nin yüzde 70 civarındaki seçmeni Bahçeli gibi düşünmüyor. “Hayır” oyu kullanacağını söylüyor. HDP’nin yüzde 20’si sandığa gitmeme eğiliminde. Referandumda “hayır” çıkması normal, “evet” çıkması sürpriz olur.

AK PARTİ’DE DURUM

AK Parti'de seçmeninin yüzde 20’si “hayır” diyor. Bu kesim kararlı. Sandığa da gidecek. Eğitim seviyesi yükseldikçe AK Parti seçmeninde “hayır” diyenlerin oranı artıyor. Ayrıca batı illerinde de “hayır” oranı yüksek. AK Parti’ye oy veren seçmenin yüzde 65’i ideolojisi nedeniyle, yüzde 35’i de yaşam konforunu daha da arttırmak için oy veriyor. Yaşanan ekonomik kriz yüzde 35’lik kesimde etkili oluyor.  Ayrıca rejim kaygısı ve bölünme endişesiyle referandumda “evet” vermeyecek AK Partili seçmen de var.

İSTANBUL’DA 'HAYIR' YÜZDE 50-55

İstanbul’da “hayır” oyları “evet” oylarından yüksek. Şu anda İstanbul’da “hayır” oyları 50-55 arasında. Bu durumun fazla değişeceğini sanmıyorum.

BAŞKANLIK BÖLER

“Başkanlık bölünme yaratır” diyen bir seçmen kitlesi var. AK Parti ve MHP içinde de böyle düşünen ciddi bir kesim bulunuyor. Bu kesim Erdoğan’a ve AK Parti’ye “Her şeye sahipsiniz, ne istersen yapıyorsunuz, daha ne istiyorsunuz” tepkisi gösteriyor. Seçmenin yüzde 76’sı oy vereceği anayasa değişikliğinin içeriğini bilmiyor. Değişikliği iyice anlayanlar arasında “hayır” eğilimi güçlü.

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