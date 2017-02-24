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EVİN ORTASINDA ELEKTRİK DİREĞİ VAR !

Evin ortasında elektrik direği var !

Düzce'de Tahtacıoğlu ailesinin 5 yıl önce aldığı evin ortasında geçen elektrik direği aileyi isyan ettirdi.

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Düzce merkeze bağlı Gümüşpınar Mahallesi‘nde 5 yıl önce bir ev alan Tahtacıoğlu ailesi evlerinin ortasından geçen elektrik direği için yetkililerden yardım istedi.

Düzce’nin Gümüşpınar Mahallesi’ndeki mahallesinde ilginç görüntü. Tahtacıoğlu ailesi 5 yıl önce Gümüşpınar Mahallesi’nden tek katlı bir ev aldı. Aile evin içinden geçen kolonun aslında elektrik direği olduğunu 1 ay sonra öğrendiklerini söylüyor.

Nazmiye Tahtacıoğlu, “Sadece bizim evimiz değil arkamızdaki evler de tehlike altında. Benim evim yansa hepsi yanacak. Yetkililere gittim yadım istedim. Evi fiyatı uygun olduğu için aldım. Çok da görmedim evi arkadaşımın aracılığıyla aldım. Sadece biz değil herkes kaldırılmasını istiyor” dedi.

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