EVİNDE TELEVİZYON YOK, DİSCO VAR

Evinde televizyon yok, disco var

Yaşam tarzını a'dan z'ye değiştiren ve maneviyata yönelen Yaşar Alptekin evinde ayna karşısında dans edebilmek için "disco" yaptırmış.

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Yaşadığı değişim ile adından söz ettiren eski model ve oyuncu Yaşar Alptekin, kendi zevkine göre geleneksel motiflerle dayayıp döşediği evinde televizyon kullanmıyor.

Bir dönem yakışıklılığı ile genç kızların hayranlığını kazanan Yaşar Alptekin, yaşantısını tamamen değiştirmişti. Eski model ve oyuncunun evi, Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programında ekranlara getirildi.

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Geçtiğimiz ağustos ayında eşinden ayrılan Yaşar Alptekin'in evinin geleneksel motiflerle döşenmiş olması dikkati çekti.

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EVİN BİR BÖLÜMÜNÜ DİSKO YAPTI
 
Evinde televizyon olmadığı gözlenen Yaşar Alptekin, mankenlik döneminden kalan dans etme tutkusu nedeniyle evin bir bölümünü disko yaptığını söyledi. Ünlü isim, evde zaman zaman aynanın karşısına geçip ışık ve müzik eşliğinde kendi kendine dans ettiğini belirterek, "Dışarıda değil, burada kendi kendime eğleniyorum" dedi.

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