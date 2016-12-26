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EVİNİ KUMARHANEYE ÇEVİRMİŞ !

Evini kumarhaneye çevirmiş !

Sakarya'da evini kumarhaneye çeviren kadın 4 müşterisiyle birlikte yakalandı.

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Sakarya'nın Karasu İlçesi'nde polisin bir eve düzenlediği baskında kumar oynayan 4 kadın ile ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne, Karasu'da daha önce kumar oynattığı gerekçesiyle yakalanan bir kadının yine kumar oynatmayı sürdürdüğü ihbar edildi. Polis, Karasu Yalı Mahallesi'nde bulunan evi takibe aldı. Yaklaşık 3 hafta süren takipte eve gündüz vakitleri ve hafta sonu lüks araçlarla kadınların geldiği ve uzun süre kaldıkları belirlendi. Evde kadınların kumar oynadıklarının tespit edilmesi üzerine baskın yapıldı. Baskında 4 kadın evin salon kısmında masada oyun kağıtlarıyla birlikte yakalandı. İsmi açıklanmayan ev sahibi kadın hakkında "Kumara yer temin etmek" suçundan, yine isimleri açıklanmayan kumar oynayan 4 kadın hakkında ise "Kumar oynamak" suçundan adli işlem başlatıldığı, ayrıca Kabahatlar Kanunu'na göre para cezası verildiği öğrenildi.

DHA
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