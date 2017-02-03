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EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU

Evinin banyosunda ölü bulundu

Muş Alparslan Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan İsmail Alan, evinin banyosunda ölü bulundu.

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İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü araştırma görevlisi evli ve 1 çocuk babası İsmail Alan, bugün öğle saatlerinde polis memuru ev arkadaşı tarafından banyoda hareketsiz halde bulundu. Ev arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde İsmail Alan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından Muş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan Alan'ın cenazesinin yarın Ankara'ya gönderileceği, burada yapılan otopsisinin ardından da memleketi Çorum'da toprağa verileceği belirtildi.

Alan'ın eşinin de Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olduğu bildirildi.

REKTÖRDEN TAZİYE MESAJI

Muş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, otomasyon üzerinden akademisyen ve personellere gönderdiği mesajında, "Aramızdan ayrılan değerli hocamız İsmail Alan'a Yüce Rabbimden rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Kardeşimizin bizlere emanet ettiklerini mahzun bırakmamak için elimizden ne geliyorsa yapacağımızın bilinmesini isterim" ifadelerine yer verdi.

DHA
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