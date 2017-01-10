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EVLİ SEVGİLİSİNİ ÖLDÜREN KADINA MÜEBBET İSTEMİ

Evli sevgilisini öldüren kadına müebbet istemi

Bursa'da evlilik sözü veren evli sevgilisini öldüren kadın hakkında ömür boyu hapis isteniyor.

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Bursa’da, evli eşinin yanında kendisine evlilik sözünü verdiğini iddia ettiği Ertem Y.'yi kalbinden bıçaklayan kadına, müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cinayet, Ertem Y.'nin eşini ve diğer kadını yüzleştirmek için bindirdiği arabada meydana gelmişti.

Karacabey ilçesinde yaşayan servis şoförü 47 yaşındaki Ertem Y., iddiaya göre bir süre önce eşinden boşanan, ailece tanıdığı Zahide Ö. ile görüşmeye başladı. Ertem Y.’nin eşi Fevziye Y., kulağına gelen dedikodudan rahatsız olup eşine, “Senin, Zahide Ö. ile dini nikah yaptığın konuşuluyor, doğru mu" diye sordu.

Bunun üzerine eşini ve dini nikahlı yaşadığı iddia edilen kadını bir araya getirmeye karar veren Ertem Y., Zahide Ö.’nün çalıştığı fabrikaya gitti. İki kadın arabada tartışmaya başlayınca, Ertem Y. Zahide Ö.’ye sinirlenip, "Sen benim karıma nasıl hakaret edersin" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine Zahide Ö. çantasından çıkardığı sustalı bıçağı Ertem Y.’yi kalbine sapladı. Ağır yaralı halde Uludağ ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'BENİMLE EVLENECEĞİNİ SÖYLEDİ'

Olay sonrası tutuklanan Zahide Ö., emniyetteki ifadesinde, “Ertem Y. eşinden boşanıp benimle evleneceğini söyledi. Bunu kendi hanımı da biliyordu, benim oğlum da. Buna rağmen Ertem sürekli beni oyalıyordu. Olay günü çalıştığım fabrikanın önüne servis minibüsü ile geldiler. Araçta çıkan tartışmada evlilik sözü vermesine rağmen bana bağıran Ertem'i sinirlenip bıçakladım. Olayın bu boyuta gelmesini istemezdim" dedi.

Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Zahide Ökçe, ‘kasten adam öldürmek’ suçundan Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. Tutuklu kadın hakkında müebbet hapis cezası isteniyor.

İHA
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