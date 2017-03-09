Evlilik öncesi cinsel ilişkiye girdikleri için tutuklandılar

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan 29 yaşındaki Emlyn Culverwell ile Ukrayna asıllı nişanlısı Iryna Nohai evlenmeden önce cinsel ilişkiye girdikleri için tutuklandılar.

Evlilik öncesi cinsel ilişkiye girmenin yasak olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde Güney Afrikalı 29 yaşındaki Emlyn Culverwell ile 27 yaşındaki Ukraynalı nişanlısı Iryna Nohani tutuklandı. Olay Iryna Nohai'nin şiddetli karın ağrısı şikayeti üzerine doktora gitmesiyle ortaya çıktı.

Abu Dabi'de bir hastaneye giden Nohani, hamile olduğunun anlaşılması üzerine gözaltına alındı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde evlilik dışı cinsel birlikteliğin yasak olmasından dolayı çift tutuklandı.



Culverwell'in annesi, "Yaptıkları tek yanlış, aşık olmaları" diyerek serbest bırakılmasını istedi.

Güney Afrika dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada ise, BAE'nin iç yasasının bu şekilde olması sebebiyle çifte yardım edemediklerini belirtti.