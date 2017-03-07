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EVLİLİK PROGRAMINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Evlilik programında tansiyon yükseldi

Star TV ekranlarında yayınlanan ''Zuhal Topal'la'' programında tansiyon yükseldi.

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Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programında hareketli dakikalar yaşandı. İşte “Zuhal Topal’la” programında yaşanan tansiyonu yüksek anlar...

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Serkan’a talip olarak gelen Öznur, loca adaylarının ve stüdyodaki seyircilerin eleştiri yağmuruna tutuldu. Serkan’a karşı olan ısrarcı hareketleri ve sözleriyle locadan tepki alan Öznur; heyecanlandığını, abartılı hareketlerde bulunduğunu kabul ederek, özür diledi. Hanife’yi taklit ettiği eleştirilerini kabul etmeyen Öznur; “Serkan’ın kendisine hayır demesi durumunda çok üzülüp, ağlayacağını” söyledi.

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Öznur’a, net bir cevap vermeyen Serkan ise talibini tanımaya devam edeceğini açıkladı.

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