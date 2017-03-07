Evlilik programında tansiyon yükseldi

Hafta içi her gün Star Tv ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programında hareketli dakikalar yaşandı. İşte “Zuhal Topal’la” programında yaşanan tansiyonu yüksek anlar...

Serkan’a talip olarak gelen Öznur, loca adaylarının ve stüdyodaki seyircilerin eleştiri yağmuruna tutuldu. Serkan’a karşı olan ısrarcı hareketleri ve sözleriyle locadan tepki alan Öznur; heyecanlandığını, abartılı hareketlerde bulunduğunu kabul ederek, özür diledi. Hanife’yi taklit ettiği eleştirilerini kabul etmeyen Öznur; “Serkan’ın kendisine hayır demesi durumunda çok üzülüp, ağlayacağını” söyledi.

Öznur’a, net bir cevap vermeyen Serkan ise talibini tanımaya devam edeceğini açıkladı.