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''EVLİLİK PROGRAMLARINA KATILANLARIN YARISI ESCORT''

''Evlilik programlarına katılanların yarısı escort''

Magazin yorumculuğuna başlayan Nihat Doğan evlilik programlarıyla ilgili sözleri olay olacak.

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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının yorumcusu Nihat Doğan, televizyonda yayınlanan evlilik programlarını hedef aldı. "Evlilik programlarına katılanların yarısı escorttur, açık söylüyorum" diyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BU AHLAKSIZLIKLARINIZA DİNİ KARIŞTIRMAYIN DEDİM"

"Evlilik programlarına katılanların yarısı escorttur, açık söylüyorum" diyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Periscope'lardan bilmem nerelerden kendilerini deşifre edenler, telefonla kendilerine escort işini meslek edinenlerdir. Bak beni konuşturmayın. Ben hiç bir zaman bu programları hedef almadım, benim tek bir derdim vardı: Bu ahlaksızlıklarınıza dini karıştırmayın dedim. Milletin dininden o pis ellerinizi çekin.

İŞTE O ŞOK SÖZLER

Yarısı escort, ispatlarım. Ben kötüyü açmam, açtırma kutuyu söyletme kötüyü. Benim canımı sıkarsanız yarın dosyayı getiririm. Tek tek kimin kaç paraya gittiğini, hepsini anlatırım.Benim canımı sıkmayın, dengemi sıkmayın."

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