Evlilik programlarının araştırılmasını Ak Parti reddetti

MHP’nin önerisine iktidar partisinin destek vermemesine sitem eden MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, “Şimdi, böyle hayırlı bir konuda Ak Parti’nin niye ‘Hayır’ dediğini ben anlayamadım” dedi. Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise bu programlar nedeniyle verilen cezaların caydırıcı olacağını belirtti. Ak Partili vekil, RTÜK Başkanı ile konuştuğunu, bu konuda bir çalışma yapıldığı bilgisini aktardı.

“İSTEDİĞİMİZ KİŞİLERE AŞIK OLACAKSINIZ”

CHP Milletvekili Mustafa Balbay da gazetemiz yazarı Emin Çölaşan’ın evlilik programlarıyla ilgili köşe yazısında yer verdiği mektubu Meclis’te şöyle okudu: “Geçen günlerde meslekte 40. yılını dolduran Emin Çölaşan’a da bu yarışma programlarına katılan bir kişi mektup göndermiş. Şöyle demiş: 2 evlilik programına katıldım. Önce yönetmenler tarafından sorguya alınıyorsunuz. Tek şart, dediklerimizi aynen yapacaksınız, istediğimiz kişilere aşık olacaksınız.”