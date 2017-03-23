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EVLİLİK PROGRAMLARININ KADERİNİ BELİRLEYECEK TOPLANTI YAPILDI

Evlilik programlarının kaderini belirleyecek toplantı yapıldı

RTÜK Başkanı Yerlikaya, evlilik programı yapılan televizyon kanallarından gelen talep üzerine, genel yayın yönetmenlerini kabul etti.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, evlilik programı yapan kanallardan gelen talep üzerine televizyonların genel yayın yönetmenlerini kabul etti.

Yerlikaya, Show TV Genel Yayın Yönetmeni Suavi Doğan, ATV Genel Yayın Yönetmeni Metin Ergen, Star TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özgüner, Kanal D Genel Yayın Yönetmeni Barış Tümay, Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Şenay Şenol ile RTÜK'te bir araya geldi.

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Üst Kurul yetkilerinden alınan bilgiye göre, görüşmede evlilik programları ele alındı.

Başkan Yerlikaya, temsilcilere son dönemde evlilik programları konusunda RTÜK'e binlerce şikayet geldiğini aktardı.

RTÜK, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) gelen bildirimlerin 136 bin 290'ı aştığını ifade eden Yerlikaya, Kurul'un kamuoyu tarafından gelen şikayetleri dikkate aldığını belirtti.

Yerlikaya, 6112 sayılı kanununda bazı yaptırımlar bulunduğunu ve RTÜK'e sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Üst Kurul'un bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gerekli müeyyideleri uygulayacağını vurgulayan Yerlikaya, yayıncılardan kamuoyunun evlilik programlarıyla ilgili taleplerini dikkate almalarını istedi.

Yayıncıların ilgili kanunun yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Yerlikaya, evlilik kurumunun zedelenmesinin gelecek açısından toplumsal travmalar meydana getireceğini ve tarafların bu yükün altından kalkamayacağını, yayınların sunuş biçimleri ve içeriklerinin çoğu defa insan onurunu zedelediğini kaydetti.

AA
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