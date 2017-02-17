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EVLİLİK PROGRAMLARININ 'KISMETİNE' 11 MİLYON LİRA CEZA ÇIKTI

Evlilik programlarının 'kısmetine' 11 milyon lira ceza çıktı

RTÜK, şikayet rekoru kıran evlilik programlarına son bir yılda toplam 11,2 milyon lira ceza verdi.

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Üst kurul yetkililerinden edinilen bilgiye göre, evlilik programlarıyla ilgili vatandaşlardan 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası ve elektronik posta adresi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden 2015'te 7 bin 297, 2016'da ise 94 bin 792 şikayet ulaştı. Bunların yanı sıra TBMM, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumuna da çok sayıda şikayet ulaştı.

Bu kapsamda RTÜK, 15 Şubat'taki toplantısında evlilik programlarını tekrar masaya yatırdı. Toplantıda, Kanal D'deki "Kısmetse Olur", Star TV'de yayınlanan "Zühal Topal'la" ve Show TV'de "Evleneceksen Gel" adlı programlara yaklaşık 1 milyon lira ceza verildi. Bu cezalarla birlikte son bir yılda RTÜK'ün evlilik programlarına verdiği para cezası, 11,2 milyon lirayı aştı.

Kanal D'deki "Kısmetse Olur", STAR TV'de "Zühal Topal'la" ve Show TV'de "Evleneceksen Gel" adlı evlilik programları en fazla şikayet edilenler arasında yer aldı.

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