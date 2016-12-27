Evlilik teklifini kabul etmeyince FETÖ'cü diye ihbar etti

Oda Tv'de yer alan habere göre; olay, Germencik Adliyesi’nde salı günü yaşandı. Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibi E.K., bir süre ilişki yaşadığı zabıt katibi K.E.’ye evlenme teklif etti. Ancak teklifine, beklediği yanıtı alamayınca savcılığa gitti. Sadece eş adayı K.E. değil, aynı zamanda aralarını bozduğunu öne sürdüğü M.S. hakkında da iddialarda bulundu. E.K., K.E. ve M.S.’nin 'FETÖ/PDY' üyesi olduğu görüşünü savundu.

Konuyla ilgili olarak savcılığın soruşturma başlattığı, K.E. ve M.S.’nin önümüzdeki günlerde soruşturma kapsamında ifade vereceği öğrenildi. Ayrıca bu olay nedeniyle M.S.’nin iki kez rahatsızlanarak hastaneye götürüldüğü belirtildi. K.E. ise, böyle bir olayın yaşanmadığını söyledi.

Öte yandan, E.K.’nin K.E.’yi tehdit ettiği iddiasıyla da soruşturma başlatıldı. Odatv, olaya ilişkin tutanaklara ulaştı. Germencik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanık olarak ifadesi alınan K.E., zabıt katibi E.K. ile sevgili olduklarını daha sonra ayrıldıklarını ancak, E.K.’nin kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

K.E.’nin ifade tutanağı şöyle: