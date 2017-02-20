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EVLİYKEN, EVLENME TEKLİFİ ALDI

Evliyken, evlenme teklifi aldı

Bülent Şakrak ile 2015 yılında nikah masasına oturan ve anne olmak için gün sayan Ceyda Düvenci ikinci kez evlenme teklifi aldı

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Bülent Şakrak ile evlendiği günden bu yana mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle sosyal medyasından paylaşan Ceyda Düvenci, yine gülümsetmeyi başardı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan güzel oyuncu, evliliklerinin ikinci yılında yeni bir evlenme teklifiyle karşılaştı. Düvenci, elinde çiçeğiyle gelen eşinin fotoğrafına şu notları yazarak paylaştı:

"BENİMLE EVLENİR MİSİN DEDİ"

"Benim gözümün ışığı... Sette takım elbise giymiş, çekim arası olunca 'Karıma bi daha evlenme teklifi etmeye gidiyorum' demiş çiçeklerle geldi eve... 'Benimle evlenir misin?' dedi. Şımarık pozlar verdi... Ölene kadar evet dedim. Her gün de derim... Bir tek sana, hep sana, ölene kadar...gözünün içi gülsün. Mutlu olun çoookkk...Kıymet bilin"

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