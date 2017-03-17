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EYFEL KULESİ'NDE 'NEFES KESEN MARATON'

Eyfel Kulesi'nde 'nefes kesen maraton'

Eyfel Kulesi'nde düzenlenen tırmanış yarışını erkeklerde Polonya'dan Piotr Lobodzinski, kadınlarda ise Avusturya'dan Suzy Walsham kazandı.

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Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi haline gelen Eyfel Kulesi'nde düzenlenen tırmanış yarışını erkeklerde Polonya'dan Piotr Lobodzinski, kadınlarda ise Avusturya'dan Suzy Walsham kazandı.

Paris'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen uluslararası kule tırmanma yarışına dünyanın dört bir yanından aralarında profesyonel sporcuların da bulunduğu 128 atlet katıldı.

Saate karşı, perşembe akşamı düzenlenen yarışta atletler, kulenin bin 665 basamağını tırmandı.

Yarışta erkeklerde Polonya'dan Lobodzinski, kadınlarda Avusturya'dan Walsham birinci oldu.

Çelik ve metalden 1889 yılında inşa edilen kuleyi şu ana kadar yaklaşık 300 milyon kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor. 312 metre yüksekliğindeki kuleyi, geçen yıl 7 milyona yakın turist ziyaret etmişti. 

AA
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