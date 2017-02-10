EYFEL KULESİ'NE CAM TERÖR DUVARI

Eyfel Kulesi'ne cam terör duvarı

Fransa’nın sembolü Eyfel Kulesi’nin etrafına terör saldırılarını önleme amacıyla kurşun geçirmeyen cam duvar dikilecek.

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Fransa'nın dünya çapında tanınan sembollerinin başında gelen Eyfel Kulesi'nin etrafı kurşun geçirmez duvarla çevrelenecek. Terörle mücadele kapsamında alınan kararla, yılda 7 milyon turistin ziyaret ettiği kule ve içinde bulunduğu bahçe, olası saldırılara karşı korunacak.

Eyfel Kulesi İşletme Şirketi tarafından yapılan açıklamada, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) sırasında geçici olarak yerleştirilen çitlerin kalıcı hale getirilmesi kararı alındığı bildirildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Gaudillere, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, "Eyfel Kulesi ve içinde bulunduğu bahçenin kurşun geçirmez bir duvar ile çevreleneceğini" söyledi. Sonbahardan itibaren faaliyete geçecek duvarın 2,5 metre yüksekliğinde ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olacağı belirtilen açıklamada, terör saldırılarına karşı bu tür bir uygulamaya gidildiği ve kule girişinin tek bir noktadan sağlanacağı vurgulandı.

GİRİŞLER TEK YERDEN OLACAK

20 milyon euroya mal olacağı belirtilen duvarın Eyfel Kulesi ve çevresinde önemli değişikliklere yol açacağı, kuleye gidiş araç yolunda da yeni düzenlemenin yapılacağı kaydedildi. Paris Belediyesi, kulenin şimdi olduğu gibi ücretsiz olarak ziyaret edileceğini açıklarken, tek giriş ve güvenlik kontrolü uygulamasının turistlerin bekleme sürelerini birkaç kat artıracağı vurgulanıyor.

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