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EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 11 KİŞİ YAKALANDI

Eylem hazırlığındaki 11 kişi yakalandı

İzmir'de eylem hazırlığındaki MLKP ve TKEP/L üyesi 11 kişi yakalandı.

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İzmir'de polisin bir süreden bu yana devam eden takibi ardından kentte referandum öncesi kaos yaratmak için bombalı eylem hazırlığı yaptıkları belirtilen an terör örgütleri MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) ve TKEP/L'ye (Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist) operasyon düzenlendi. 9 adrese düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, özellikle referandum öncesi olası saldırılara karşı önlemlerini arttırdı. Terör örgütlerinin, kentte kaos yaratmak için eylem hazırlığı yaptığına yönelik duyumlar alan istihbarat birimleri, saldırı planlayan kişilerin saklandıkları adresleri tespit etti. Farklı semtlerde 9 adres belirleyen terör ve istihbarat birimleri, özel hareket timleriyle sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Terör örgütleri MLKP ve TKEP/L üyesi olduğu belirtilen 11 kişi gözaltına alındı. Saldırılar için planlama aşamasında oldukları bildirilen zanlılarla birlikte çok sayıda örgütsel dokümanın da ele geçirildi kaydedildi.

DHA
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