EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER YAKALANDI !

Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı !

Kocaeli'nde yapılan bir ihbar üzerine eylem hazırlığında olan PKK/KCK üyelerine operasyon düzenlendi.

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Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla  Emniyet Müdürlüğü'ne yapılması planlanan eylemin, çağrı merkezine yapılan bir  ihbar sayesinde önlendiği öğrenildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik önlenen  eylem hazırlığına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Söz konusu eyleme ilişkin  savcılık soruşturması, çağrı merkezine gelen bir ihbarla açıldı ve bu kapsamda  yapılan araştırmalarda şüphelilerin terör örgütüne lojistik bilgi sağlamak  amacıyla farklı tarihlerde söz konusu bölgede fotoğraf ve keşif çalışması yaptığı  anlaşıldı.

Çağrı merkezine 26 Kasım 2016'da gelen, "Şırnak'tan L. isminde biri  geldi. Ağustos ayının başında Kocaeli Emniyetinin fotoğrafını çekti. 47 ...  markasını hatırlamıyorum. Şahsın soy ismini bilmiyorum. Adana'da yaşanan  olaylardan sonra uykularım kaçtı. Bu konuyu bildirmek istedim." şeklindeki ihbar  üzerine, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, MOBESE ve PTS kayıtlarından ihbarda  belirtilen araç ile 7 Ağustos 2016'da yaklaşık 1 saat boyunca Kocaeli Emniyet  Müdürlüğü'nün çevresinde keşif ve fotoğraflama çalışması yapıldığını belirledi.  Şüpheli M.D. üzerine tescilli olan aracın L.A. tarafından kullanıldığı ve yanında  da Yalova'da ikamet eden yeğenleri F.A. ile C.A'nın olduğu tespit edildi. Bunun  üzerine genişletilen soruşturma kapsamında MOBESE ve PTS incelemelerinde şüpheli  L.A'nın 19 Eylül'de 3 saat, 20 Eylül'de 2 saat Emniyet Müdürlüğü'nün etrafında  dolaştığı görüldü.

Şüphelilerle ilgili soruşturmada, PKK/KCK'nın Kocaeli Emniyet  Müdürlüğü'ne yönelik gerçekleştirmeyi hedeflediği saldırıya lojistik bilgi temini  amacıyla farklı tarihlerde istihbarat, keşif ve fotoğraflama faaliyetleri  yapıldığı belirlendi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Aralık'ta Şırnak, Mardin, Yalova  ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda L.A, F.A, C.A, ve M.D'yi gözaltına almış,  emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.A. ile  yeğenleri F.A. ve C.A. tutuklanmıştı.

AA
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