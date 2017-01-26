EYVAH! KAR GELDİ, İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ BAŞLADI

Eyvah! Kar geldi, İstanbul'da elektrik kesintileri başladı

İstanbul'da Ataşehir ve Kartal'ın bazı mahalleleri 28 Ocak'ta elektrik alamayacak.

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İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.30-11.30'da, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6, 4 ve 9'uncu, Mareşal Fevzi Çakmak, 15, 17, 38, 31, 27, 35 ve 33'üncü sokaklar, 14.00-16.00'da, Kayışdağı Mahallesi Akdeniz Sokağı, Ferhatpaşa Mahallesi Toplum, 77 ve 46'ncı, Ulu Önder, Seyitnizam, Mareşal Fevzi Çakmak, 51, 44, 47, 49 ve 48'inci sokaklar ile Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokağı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.

Kartal'da da 09.00-11.00'de, Hürriyet Mahallesi Dekor, Saadetli, Adnan Kahveci ve Turna sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.30-11.30'da, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6, 4 ve 9'uncu, Mareşal Fevzi Çakmak, 15, 17, 38, 31, 27, 35 ve 33'üncü sokaklar, 14.00-16.00'da, Kayışdağı Mahallesi Akdeniz Sokağı, Ferhatpaşa Mahallesi Toplum, 77 ve 46'ncı, Ulu Önder, Seyitnizam, Mareşal Fevzi Çakmak, 51, 44, 47, 49 ve 48'inci sokaklar ile Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokağı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.

Kartal'da da 09.00-11.00'de, Hürriyet Mahallesi Dekor, Saadetli, Adnan Kahveci ve Turna sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

AA
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