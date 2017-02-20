Ezan ve sela sesine sınır getirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, ezan ve sala başta olmak üzere cami odaklı din hizmetlerinde karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek ve din hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla 8 Şubat'ta Ankara'da "Ezan ve Cami Odaklı Din Hizmetleri Çalıştayı" düzenledi. Ezanın usulüne uygun ve güzel bir seda ile okunması, din görevlilerinin ezanı güzel okuma yeterliklerinin artırılması ile camilerde ses cihazı ve kullanımından kaynaklı sorunların görüşülmesi amacıyla ise 21-22 Ocak tarihlerinde İstanbul'da "Ezan Çalıştayı" gerçekleştirildi.

ÇOKLU MERKEZİ SİSTEME GEÇİŞ

Çalıştaylarda 'ezanda ses-nefes eğitimi ve icra edilecek makamlar'dan, 'ezanda ses ve mikrofon kullanımı'na kadar birçok konu masaya yatırıldı. Çalıştay sonunda alınan teklif ve önerilerle, günde beş vakit Müslümanların namaza davet edildiği kutlu çağrının daha güzel hale getirilmesi amaçlandı. Din görevlilerinin dikkat etmesi gereken hususlar şöyle sıralandı: "Uygulanabilecek standart ezan formlarıyla ilgili örnek okuyuşların yer aldığı materyaller hazırlanacak. Ezan portalı oluşturulacak. Çoklu merkezi ezan sistemine geçilmesi için mahalle düzeyinde lokal merkezler oluşturulması değerlendirilecek. Bazı camilerde kasetten yayın yapan cihazların kullanımının yaygınlaşmadan gerekli tedbirler alınacak."

SINIR GETİRİLECEK

Ezanı güzel okuyamayan müezzinlerle ilgili gelen şikayetlerin de değerlendirildiği çalıştayda, "Ezanı güzel okuma yeterliğine sahip din görevlilerinin camilerde ezan okuması gerektiği" kararı alındı. Ayrıca 85 dB'in üzerindeki ses şiddetinin insan sağlığı açısından tehlikeli olduğu göz önünde bulundurularak camilerde ses cihazı kullanımına makul bir dB sınırı getirilmesi ve bunun 80 dB olması kararlaştırıldı. Müezzin-kayyım atamalarında öncelikle görevlinin ezanı usulüne uygun okuyup okuyamadığına bakılmasının gerektiği belirlenen çalıştayda, müezzinlerin nakil sınavlarında ses, seda ve makam bilgisi için puantaj cetvelinde konulan 5 puanlık değerlendirme kıstasının da arttırılmasına karar verildi. Çalıştayda ayrıca İmam Hatiplerde ve İlahiyat fakültelerinde dini musiki desreleri konulması ve var olan derslerin saatlerinin arttırılması için gerekli kurumlara öneri verilmesine karar verildi.



Ses ve cihaz kaynaklı sorunlar çözülecek

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, Diyanet'e gelen şikâyetlerin kahir ekseriyetinin ezanın okunuş biçiminin rahatsız etmesi, yanlış mikrofon kullanımı gibi konularda olduğunu söyledi. Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar Yiğit, ise “Bundan sonraki süreçte farklı illerimizde benzeri çalıştaylar düzenleyerek ülke genelinde din görevlilerimizin daha güzel ezanlar okumasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ses ve cihazlardan kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapacağız” ifadelerini kullandı.