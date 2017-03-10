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EZAN YASAĞI SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Ezan yasağı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İsrail'de hoparlörle ezan okunmasının yasaklanması sosyal medyanın gündemine oturdu.

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İsrail'de 23.00-07.00 saatleri arasında hoparlörlerle ezan okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı İsrail meclisinde yapılan ilk oylamada kabul edildi. Tasarının kabul görmesi ise Dünyanın bir çok noktasında tepkilere neden oldu. Özellikle sosyal medya kullanıcıları yasağa karşı Müslümanları bir olmaya davet etti. Twitter'da sadece iki günde #EzanSusturulamaz başlığı altında kullanıcılar binleri aşan tweet attı.

İşte kabul gören tasarıyı hedef alan eleştirel tweetlerden bazıları:

Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: İslam'ın şiarlarına saldırı doğrudan İslam'a saldırıdır. Şiarlarına saldırıyı engelleyemeyen daha büyüğüne hazırlansın. #EzanSusturulamaz

ferdi_KRBS

Peygamber katili millet, lanetli millet, katil devlet, ırkçı millet dünyanın baş belaları elim bir sona yatırım yapıyor. #EzanSusturulamaz'

Fırat ÖZTÜRK

İsrail gibi çete ve terörist oluşumlar döktükleri kanda boğulacaklar, Allah bunu yanlarına bırakmaz elbet. #EzanSusturulamaz

Dilaralra

Cehennemin en kor alevlerinde yanacaksın İsrail! Mazlumların ahı bir bir çıkacak senden #EzanSusturulamaz

Feracelii

Ümmetin bölünmüşlüğünden cesaret alan Siyonist İsrail ezanı yasakladı. Haydi Müslümanlar birleşelim. #EzanSusturulamaz

İHA
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