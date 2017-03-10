Ezan yasağı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İsrail'de 23.00-07.00 saatleri arasında hoparlörlerle ezan okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı İsrail meclisinde yapılan ilk oylamada kabul edildi. Tasarının kabul görmesi ise Dünyanın bir çok noktasında tepkilere neden oldu. Özellikle sosyal medya kullanıcıları yasağa karşı Müslümanları bir olmaya davet etti. Twitter'da sadece iki günde #EzanSusturulamaz başlığı altında kullanıcılar binleri aşan tweet attı.
İşte kabul gören tasarıyı hedef alan eleştirel tweetlerden bazıları:
Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: İslam'ın şiarlarına saldırı doğrudan İslam'a saldırıdır. Şiarlarına saldırıyı engelleyemeyen daha büyüğüne hazırlansın. #EzanSusturulamaz
ferdi_KRBS
Peygamber katili millet, lanetli millet, katil devlet, ırkçı millet dünyanın baş belaları elim bir sona yatırım yapıyor. #EzanSusturulamaz'
Fırat ÖZTÜRK
İsrail gibi çete ve terörist oluşumlar döktükleri kanda boğulacaklar, Allah bunu yanlarına bırakmaz elbet. #EzanSusturulamaz
Dilaralra
Cehennemin en kor alevlerinde yanacaksın İsrail! Mazlumların ahı bir bir çıkacak senden #EzanSusturulamaz
Feracelii
Ümmetin bölünmüşlüğünden cesaret alan Siyonist İsrail ezanı yasakladı. Haydi Müslümanlar birleşelim. #EzanSusturulamaz