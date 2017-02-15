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F-16 PİLOTUNDAN AKILALMAZ OYUN

F-16 pilotundan akılalmaz oyun

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'yı bombalayan pilotları önlemek için F-16 ile havalanan pilot da kripto FETÖ'cü çıktı...

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15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında itirafçı olan 151. Tunç filo pilotu Taştan 'Hainlerle mücadele ettim' diyen darbeci pilotu ele verdi.

ANKARA'YI BOMBALAYAN UÇAKLARI DURDURMA GÖREVİ VERİLDİ

FETÖ'nün darbeye kalkıştığı 15 Temmuz'da Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı 151. Tunç filoya ait F-16 uçakları Erzurum'da Türk Hava Sahası Kuzey koruması için "NATO Hızlı Alarm Reaksiyonu" nöbetindeydi. Erzurum'da görevli 5 pilottan Bahattin T. o gece Ankara'ya bombalar atan uçakların etkisiz hale getirilmesi için görevlendirildi. TSK içindeki FETÖ üyesi subaylara yönelik soruşturmada ifadesi alınan pilot Bahattin T. "04.50' de Erzurum Hava Meydanları Komutanlığı'ndan havalandım. 05.20 ile 05.45 arasında tüm uçakların duyacağı kanaldan 'tüm uçaklar, derhal kalkış yapmış olduğunuz piste iniş planlayın aksi takdirde sizi vuracağım' uyarısı yaptım. 30 dakika Ankara'ya 80 mil mesafede bekledikten sonra darbecilerin kullandığı uçağı radar kilidiyle indirdim. Darbecilere karşı havalanırken yere ineceğimi hiç düşünmeden görevimi yerine getirdim" deyince adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

'ALPER' KOD ADLI İTİRAFÇI ELE VERDİ

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 'Alper' kod adlı itirafçı üsteğmen, Hava Harp Okulu'nda Bahattin T. ile örgütün filo lider teşkilatında görev yaptıklarını söyledi. 2009'da mezun olurken TBMM'yi bombalayan darbeci Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı'nın Bahattin T.'ye uçuş tulumunu hediye ettiğini anlatan üsteğmen 15 Temmuz gecesi Bahattin T.'nin kendisi gibi F-16 pilotu olan kardeşi Enes T.'nin uçağına yakıt koymayan bakım personelinin başına silah dayadığını anlattı. Pilot Bahattin T. 'Anayasayı ihlal, yasama organını engellemeye teşebbüs, hükümete karşı isyan ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından tutuklandı.

Sabah
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