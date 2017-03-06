Fabrikada kan donduran ölüm

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde önce ayaklarını, sonra ellerini iplik makinesine kaptıran işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, bir kaç gün önce Kahta ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan Zeynel Polat (23) ayağını makineye kaptırdı. Ayağını kurtarmak isterken ellerini de makineye kaptıran işçi ağır yaralandı. Ağır yaralanan Zeynel Polat olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen yaralı Zeynel Polat, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Zeynel Polat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Polat'ın evli ve 7 aylık bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.